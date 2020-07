Riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia, arrestato 39enne

E’ stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti del Commissariato di Licata hanno tratto in arresto R.A., 39 anni, di Licata, pregiudicato, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

Con l’atto giudiziario si dispone la carcerazione del 39enne, condannato per l’espiazione della pena di 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Gela.