Tutti pronti per stasera? Ci vediamo al giardino della Kolymbethra

Stasera 18 luglio e domani 19 primi appuntamenti con i profumi e i sapori di Sicilia al tramonto, sere FAI d’estate presso il giardino della Kolymbethra- Valle dei Templi.

Nei mesi di luglio e agosto 2020 si allunga fino a tarda sera l’orario di apertura dei Beni dei FAI, per diluire l’afflusso di pubblico garantendo totale sicurezza, ma soprattutto per offrire un’inedita esperienza di visita, arricchita da una eterogenea proposta di eventi appositamente pensati per le sere d’estate.

Il Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi (AG) attenderà i visitatori al calar del sole per visite

speciali nelle ore più suggestive del giorno. L’appuntamento è per sabato 18, domenica 19, sabato 25 e domenica

26 luglio dalle ore 18.30 a mezzanotte per trascorrere la serata tra i colori, i profumi e i sapori della Sicilia, alla

scoperta di un raro gioiello archeologico e agricolo, dei suoi reperti e dei suoi ipogei, che raccontano la storia

dell’antica Akragas. Oltre alle visite guidate al Bene, dalle 19 sarà a disposizione del pubblico un aperitivo a cura di

Mediterraneo Yavhting Club con la musica prodotta dal dj set di Adriano Varisano. Alle 20.30, appuntamento con

la lettura del testo Gli alberi si raccontano con la paesaggista Maria Ala.

Questa iniziativa è realizzata dal FAI – Giardino della Kolymbethra in collaborazione con la Società

Mediterraneo, e con il patrocinio del Parco della Valle dei Templi di Agrigento.

Per informazioni su eventi, giorni e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni: www.serefai.it

Un ricco calendario di eventi e visite speciali per vivere all’aperto e in tutta sicurezza i Beni del FAI fino a tarda sera. La prenotazione è obbligatoria su www.serefai.it.

N.B. Il calendario degli appuntamenti è in costante aggiornamento e può subire variazioni.