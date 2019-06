Sindaco Firetto: “La Fondazione Sciascia per Agrigento 2020”

“La Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto è un patrimonio prezioso per questa nostra terra, per la Sicilia, così come per l’Europa e il mondo intero. Con il sostegno del Governo Regionale le celebrazioni di Agrigento 2020 per i 2.600 anni di storia della Città costituiscono un’opportunità formidabile per il rilancio della Fondazione offrendo al contesto internazionale occasioni di riflessione sull’opera del Maestro e sull’attualità del suo contenuto. Le proposte, che giungeranno ad agrigento2020@gmail.com per la prima call finalizzata alla programmazione partecipata, lanciata in questi giorni con scadenza 18 giugno, dovranno contemplare più momenti dedicati al “Maestro di Regalpetra” per il prossimo anno. La ribalta internazionale che sarà offerta per un anno intero da Agrigento a questo eccezionale compleanno della città dovrà essere sintesi di tutte le eccellenze che la nostra storia è stata capace di esprimere, da Empedocle ai giorni nostri. Superare le banali logiche di confine o di appartenenza territoriale significa ristabilire l’esatto valore all’opera e al patrimonio d’inestimabile valore che abbiamo ereditato da coloro che hanno reso grande questa nostra terra e la nostra Isola”.