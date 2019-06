Agrigento – Torna in esposizione al Palazzo dei Filippini, lo straordinario “Mondo dei chiodi di Vetro” di Giosuè “Gino” Vetro, interessante mostra personale di sculture in ferro di un conosciuto professionista prestato all’arte. L’inaugurazione della mostra è in programma martedì 11 Giugno alle ore 17 e 30 alla presenza del sindaco Lillo Firetto. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Agrigento, proseguirà fino al prossimo 3 agosto.