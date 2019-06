Giornate Nazionali Guide Ambientali Escursionistiche. “Passeggiando sui gessi e nei gessi”

Si è svolta a Sant’Angelo Muxaro, domenica due giugno, l’iniziativa CamminaNatura, promossa dall’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) su tutto il territorio italiano dal 24 maggio al 2 giugno.L’Ente Gestore della riserva in collaborazione con l’associazione Val di Kam e con il gruppo speleologico Kamikos hanno organizzato in tale ambito la giornata “Passeggiando sui gessi e nei gessi”, che ha permesso ai partecipanti di effettuare una escursione speleologica all’area carsica denominata Vallone del Ponte, conosciuta per le rinomate Grotte D’Acqua.L’iniziativa è stata associata a Piccola Grande Italia, la campagna di Legambiente per la salvaguardia e la valorizzazione dei piccoli comuni italiani, alla quale ha aderito anche il Comune di Sant’Angelo Muxaro.Ai partecipanti dopo un saluto da parte del Sindaco Angelo Tirrito, è stato offerta la possibilità di visitare il MuSam, il museo archeologico del paese che custodisce preziosi reperti dell’antica Camico, capitale della Sicania.Prima dell’escursione speleologica è stato offerto un assaggio di prodotti tipici.