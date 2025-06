I sindaci hanno accolto, a maggioranza, le dimissioni rassegnate nei giorni scorsi dai componenti del CdA di Aica. La decisione è scaturita nel corso dell’assemblea dei primi cittadini che si è tenuta nella sede della società che gestisce il servizio idrico. Si apre adesso la fase delle nuove nomine. E il nuovo Consiglio di amministrazione dovrà essere individuato entro 30 giorni tramite una manifestazione di interesse. Nei prossimi giorni l’assemblea dei sindaci sarà nuovamente convocata per individuare un commissario che dovrà traghettare Aica fino alla nomina dei nuovi componenti del CdA. Quasi tutti i sindaci hanno accolto il passo indietro del CdA di Aica, ad eccezione del sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, che si è astenuto dal voto e di quello di Favara Antonio Palumbo che invece si era detto contrario alla revoca anticipata del mandato.

“Ho votato No alle dimissioni dell’attuale Cda di Aica perché non accetto che, con questo atto, si vogliano coprire le responsabilità di molti e, soprattutto, si consenta al centrodestra di spartire ancora una volta poltrone e incarichi – afferma il primo cittadino di Favara -. Sia chiaro a tutti, anche a qualche cretino che vuole speculare su questa scelta: l’ormai ex consiglio di amministrazione non è esente da responsabilità”.

“Per me – continua il sindaco Palumbo – parlano tutti gli atti e gli interventi prodotti fin qui a partire dalla mia contrarietà all’azzeramento del precedente Cda, composto unicamente da tecnici, per lasciare spazio in larga parte ad esponenti con una specifica matrice politica che, certamente, non hanno ben governato e che oggi rispondono al richiamo dei loro danti causa politici. Quello che non voglio è che si dia in pasto ai cittadini un unico colpevole dell’attuale stato di cose, senza che si ponga la necessaria attenzione sui sindaci che sono i padroni di Aica e, quindi, anche i responsabili delle scelte fatte e di quelle non fatte”.

“E’ colpa di molti sindaci l’attuale situazione economica della società, dato che non hanno mai versato il dovuto; è colpa di molti sindaci il non aver agito nei confronti del Cda quando necessario; è colpa di molti sindaci il non aver sbattuto i pugni sul tavolo alla Regione per quanto non fatto sul fronte dell’emergenza idrica. E tutto questo, oggi, secondo i progetti di qualcuno, deve essere nascosto con un semplice azzeramento, con alcuni colleghi che sono arrivati all’assemblea già con i nuovi nomi in tasca, altro che manifestazione di interesse. Cerchiamo di ritrovare unità e serietà, prepariamoci ad una nuova estate di emergenza. Mettiamo, per una volta, da parte la politica e i diktat dei politici di riferimento – conclude Palumbo -: il re è nudo ormai”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp