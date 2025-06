“Dall’Asp Agrigento, da troppo tempo si attende la nuova rete ospedaliera, il nuovo atto aziendale e l’allargamento delle dotazioni organiche. Basta con i ritardi e gli annunci”. A intervenire con una nota è Alessandro Farruggia, responsabile per la Sanità pubblica e privata del sindacato Cisl Fp. “Le stabilizzazioni tanto annunciate in questi giorni a mezzo stampa riguardano un personale attualmente in servizio – precisa innanzitutto – e quindi non vi è alcun incremento di personale. Solo la definizione della nuova rete ospedaliera, il nuovo atto aziendale e soprattutto l’ampliamento delle dotazioni organiche più volte invocate possono garantire una migliore qualità dei servizi e sicuramente una migliora qualità lavorativa a tutti i dipendenti da mesi sotto stress per gli eccessivi carichi di lavoro”.

“A oggi – si legge ancora – abbiamo unità operative con pochi Infermieri, Oss a 24 ore impiegati in più reparti, professionisti che devono spostarsi da un presidio a un altro per sopperire alle gravi carenze, per non parlare dei costi elevati delle prestazioni aggiuntive che permetterebbero di garantire un numero significativo di assunzioni”.

Farruggia ritiene l’attuale carenza di personale “non più accettabile”, anche in considerazione del fatto che la situazione non potrà che peggiorare con l’avvento delle ferie estive, anche in considerazione del numero significativo di turisti che sarà presente sul territorio. “Per questo – conclude Farruggia – nonostante gli sforzi della direzione strategica dell’Asp di Agrigento nel trovare soluzioni riparatorie, nulla può migliorare se non verrà definito quanto sopra evidenziato. In alternativa potrebbe essere utile un provvedimento assessoriale urgente che preveda fondi per assunzioni straordinarie: il rischio concreto è l’accorpamento dei reparti e un grave riduzione dei servizi”.

