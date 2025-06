Vittime sacrificali Al netto dei risultati pessimi, nessun cambio di rotta.

Le dimissioni del Consiglio di Amministrazione di Aica sono state accolte dalla maggioranza dei sindaci, aprendo la strada alle nuove nomine. Nei prossimi giorni, l’assemblea individuerà un commissario che dovrà guidare la società fino alla definizione del nuovo CdA. Una transizione che sa di déjà vu: una macchina che si avvia per ripercorrere un tragitto già noto, senza reali inversioni di marcia.

C’è chi ha scelto di astenersi, come il sindaco di Racalmuto, e chi, come quello di Favara, ha espresso la propria contrarietà alla revoca anticipata. E poi c’è Settimio Cantone, che paga anche per aver presenziato alla manifestazione cittadina contro la cattiva gestione dell’acqua dell’estate scorsa. La sua presenza, in qualità di membro del CdA, non è stata gradita dall’opinione pubblica, che ha visto in quel gesto un’incoerenza difficile da accettare.

Ma ciò che resta, a distanza di un anno, è la sostanziale immobilità. Il problema non è la siccità, non sono gli invasi vuoti, non sono i morosi. Il vero dramma è che Aica, erede di Girgenti Acque, ha accumulato un debito di oltre 20 milioni di euro e non riesce più ad acquistare acqua da Sicilia Acque, privatizzata anni fa.

Ci vogliono far credere che il deficit idrico sia una questione ambientale, un problema di perdite della rete. Ma la verità è molto più cruda: se l’acqua non viene acquistata, non può essere distribuita. Un circolo vizioso, una crisi che si alimenta di se stessa, mentre cittadini e amministratori si muovono su un terreno che sembra franare sotto i piedi. Leggi anche: Sindaci accolgono dimissioni CdA di Aica: nuove nomine in arrivo

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp