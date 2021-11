Scritte “No vax” contro il Governo lasciate vicino scuole

“Il vaccino uccide”. “Lotta con vivi – 3 k morti per Covid – Il Governo mente”. “Il vax uccide”. “Contro un Governo nazista”. Sono queste le scritte realizzate con della vernice spray di colore rossa, comparse questa mattina ad Agrigento, tra il muretto di cinta dell’istituto per geometri “Brunelleschi” e la strada antistante che porta all’ingresso del Polo universitario, in contrada “Calcarelle”.

Ad accompagnare le scritte, il simbolo della doppia “W” rossa, inscritta dentro un cerchio dello stesso colore. Dopo la segnalazione sul posto è intervenuta la polizia che, dopo un sopralluogo ha avviato indagini.