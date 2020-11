Sindacati chiedono un incontro a Miccichè sulle problematiche dei dipendenti comunali

AGRIGENTO. Le organizzazioni sindacali della funzione pubblica Cgil, Cisl e Uil hanno richiesto un incontro urgente al sindaco Franco Miccichè su temi di carattere generale riguardanti il personale del Comune di Agrigento. “In particolare, considerato l’approssimarsi della conclusione dell’anno – scrivono nella richiesta: Lorella Capellupo della Fp Cgil; Calogero Bonfanti della Cisl Fpl e Fabrizio Danile della Uil Fpl- si rende necessario convocare, nel brevissimo termine, ai sensi del contratto di lavoro, una seduta di contrattazione decentrata, con le modalità previste dai protocolli di sicurezza o online in videoconferenza, al fine di definire il disciplinare del contratto decentrato integrativo, nonché la ripartizione del fondo del salario accessorio per l’anno 2020. Riteniamo, secondo l’attuale previsione contrattuale, che si debba riconoscere al personale la progressione economica orizzontale. Garantire il pagamento di tutti gli istituti obbligatori; riconoscere e definire il compenso per la performance riferita alle attività svolte e da realizzare in modo da evitare che si possano perdere preziose risorse economiche e finanziare da destinare alle finalità progettuali”.

I sindacalisti chiederanno al sindaco, inoltre, la definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi e pesatura delle Posizioni Organizzative e loro individuazione. E vorranno sapere quali sono i motivi ostativi della mancata definizione e liquidazione relativa all’accordo sulla ripartizione del fondo del salario accessorio del 2019, già sottoscritto in pre-intesa. “Necessario attivare tavolo di confronto, in merito alla nuova struttura organizzativa, dotazione organica, Piano triennale del fabbisogno del personale;

progressioni verticali e procedure concorsuali – aggiungono Capellupo, Bonfanti e Danile – integrazione e rimodulazione dei contratti del personale stabilizzato; situazione economica e finanziaria dell’ente.

Altro argomento da affrontare riguarda, il Contratto Decentrato Integrativo della Dirigenza, la Pesatura degli Incarichi Dirigenziali e di risultato.