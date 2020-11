Niente più mastelli sui marciapiedi per intere giornate: svolta green di Miccichè

AGRIGENTO. C’è la volontà del sindaco Miccichè di eliminare l’immagine dei marciapiedi pieni di mastelli della spazzatura per buona parte della giornata. Per questo ieri pomeriggio ha voluto incontrare gli amministratori dei condomini della città per concordare le azioni di intraprendere a difesa del decoro della città in attesa dell’approvazione del regolamento comunale sul conferimento dei rifiuti e della nuova campagna d’informazione degli utenti.

L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Franco Miccichè, dall’assessore alla Nettezza Urbana Aurelio Trupia e dal comandante della Polizia Municipale Gaetano Di Giovanni ha prospettato alcune soluzioni come la fornitura di scarrabili o di aree dove poterli collocare se opportunamente schermati come hanno fatto alcuni esercizi commerciali.

Gli amministratori dei condomini hanno parzialmente condiviso le idee e si è parlato di individuare delle aree dove poter fare una specie di sperimentazione. In ogni caso l’incontro si ripeterà presto per esaminare eventuali nuove proposte e trovare un punto d’intesa.