Silvio Cuffaro nominato capo Gabinetto assessorato regionale Funzione Pubblica

Dopo 15 anni, l’attuale sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ritorna a rivestire l’incarico di Capo di Gabinetto dell’assessorato regionale alla Funzione pubblica, retto da Marco Zambuto. “Voglio di nuovo lavorare – commenta Cuffaro – per risolvere, insieme all’assessore Zambuto e alla giunta regionale, le problematiche che attanagliano il comparto della Funzione pubblica e delle Autonomie Locali in Sicilia, peraltro in un momento alquanto difficile. Basti pensare all’annunciata manifestazione a Roma dei sindaci siciliani dell’Anci, che invocano un incontro urgente con il premier Draghi per risolvere le gravi incombenze finanziarie e chiudere i bilanci. Ringrazio – conclude Silvio Cuffaro – l’assessore Zambuto e il presidente Musumeci per la fiducia riposta nei miei confronti, e mi adopererò sin da subito per dimostrami all’altezza dell’incarico ricevuto, forte anche della mia lunga esperienza di amministratore locale”.