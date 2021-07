Fanno a botte e aggrediscono poliziotti: tre denunciati

Scoppia la rissa e all’intervento dei poliziotti, si scagliano anche contro di loro. Tre licatesi sono stati bloccati e portati in caserma. Sono stati denunciati, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, per i reati di rissa, resistenza e violenza a Pubblico ufficiale. E’ successo, giovedì sera, in contrada “Mollarella”, a Licata. Gli agenti della sezione Volanti del locale Commissariato, dietro alcune segnalazioni giunte al 112 su presunte violazioni alle misure anti-covid, si sono portati nella località balneare.

Appena giunti sul posto hanno notato davanti ad un’attività commerciale ricettiva, un gruppetto di persone, che stavano discutendo animatamente fra loro, verosimilmente per futili motivi. I poliziotti sono accorsi velocemente per dirimere la baruffa, che nel frattempo era degenerata con calci, pugni, spintoni, ed uno di essi aveva anche fatto ricorso ad una cintura, per colpire i “rivali”.

I tre rissanti, risultati poi imparentati fra loro, a loro volta hanno cominciato ad inveire contro gli agenti, e all’improvviso sono passati dalle parole alle vie di fatto, aggredendoli fisicamente. Uno dei poliziotti, nella circostanza, è rimasto ferito. Senza non troppa difficoltà gli uomini in divisa hanno riportato la calma, e i tre sono stati fermati e portati negli uffici di polizia.