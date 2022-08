Siglato lâ€™accordo Sky â€“ Dazn: aggiunte le sette partite mancanti della stagione scorsa

Siglato l’accordo Sky – Dazn: aggiunte le sette partite mancanti della stagione scorsa

Le novità a Sky sono di quelle che tutti stavano aspettando con ansia. Ancora una volta, Sky si conferma la pay tv per eccellenzaper tutti gli appassionati di sport e soprattutto di calcio. Infatti, da sempre Sky punta molto sul calcio nella sua offerta che include già, ad esempio, la Premier League che è seguitissima con ascoltirecord di share.

Intervistato da Il Messaggero, l’EVP Perrelli Sky conferma che è stato finalmente raggiunto l’accordo con Dazn per trasmettere le sette partite di Serie A che mancavano all’offerta l’anno scorso. Dall’8 agosto tutto il calcio è su Sky, che si conferma ancora di più la Casa dello Sport. Dopo un anno in cui erano trasmesse solo tre partite e gli highlights del campionato italiano, quest’anno tutto cambia e in meglio, ovviamente! Tutti gli abbonati possonofinalmente tirare un sospiro di sollievo: Sky ospita le grandi emozioni del calcio. Tutte le partite delle serie A Tim sono solo su Sky che ha un nuovo palinsesto con tante, tantissime novità.

Oltre alle sette partite che mancavano all’offerta la stagionescorsa, Sky si arricchisce di tanti eventi. Concluso il vincolo di esclusiva con TimVision, Dazn si smarca e approda su Sky, la Casa dello Sport e del Calcio soprattutto. Una bella novità per tutti gli abbonati che potranno vedere le tre partite che già erano trasmette dall’anno scorso sui canali Sky e le sette partite in esclusiva su Dazn per un totale di dieci su dieci: meglio non si poteva chiedere!

In altre parole, il brand Sky cresce ancora e si rafforza sempre di più grazie a partnership strategiche come questa con Dazn. Questo è, detto in soldoni, l’accordo e la collaborazione più importante per la stagione sportiva 2022/2023. Se l’anno scorso Sky era un po’ in difficoltà, questa volta ha decisamente recuperato terreno, rimettendosi in pari con un vero colpo da maestro. Sky parte in pole position e ingrana subito la quarta, guadagnandosi un vantaggio competitivo non da poco. La strategia di Sky si è rivelata vincente, come confermato dagliottimi ascolti e numeri delle prime partite di campionato. La posizione di Sky si rafforza, consolidandosi rispetto agli altri canali che possono solo ammirare questo accordo da lontano. Il brand cresce e crescerà ancora di più nel futuro, scommettono gli esperti.

A differenza della stagione scorsa, nessuno dovrà più andare su piattaforme e canali diversi alla disperata ricerca delle partite della serie A che desidera; il tifoso di calcio può seguire la sua squadra del cuore comodamente su Sky. C’è chi si è dovuto abbonare a diversi servizi passando da una piattaforma all’altra in continuazione e chi è stato costretto a ingegnarsi tirando cavi per tutto il salotto collegati a pc, tablet e altro su siti poco sicuri per vedere le partite di serie A Tim. Tutto questo è solo un brutto ricordo perché da oggi si possono avere tutte le grandi emozioni del calcio con un solo telecomando.