VPN: cosa sono e perché utilizzarle

Cosa c’entra la saga di Harry Potter con le VPN? Tanti tra noi che si sono appassionati al mondo del maghetto con la cicatrice a forma di saetta sanno che tra i regali che ha ricevuto, almeno tra i più utili, c’è il fantastico mantello dell’invisibilità. Ecco, l’invisibilità è tra i poteri principali che hanno le VPN. Andiamo a scoprire cosa sono.

VPN: cosa sono e principali caratteristiche

Le VPN, acronimo che sta per Virtual Private Network, è in sostanza una rete privata virtuale che ha la funzione di criptare i dati mentre vengono trasferiti da una posizione all’altra all’interno di Internet. Quindi, per spiegarci meglio, al posto di utilizzare dei canali “ufficiali” che di solito si utilizzano del World Wide Web, si utilizzano altri canali che garantiscono estrema sicurezza sia alla propria cronologia di ricerca, ma anche ai file scaricati o alle altre attività che normalmente si svolgono online oppure, e questo aspetto è molto importante, tengono al sicuro i dati della geolocalizzazione in un canale privato. Quindi, come il mantello di Potter, ci rendono invisibili.

In tanti si chiederanno: “Perché dovrei utilizzarla? È affidabile? È legale?”. Fughiamo ogni dubbio iniziando dall’ultima domanda: sì, in Italia è assolutamente legale l’utilizzo di una VPN a patto che, ovviamente, non si compiano reati durante il loro utilizzo. Passiamo alle altre. Le VPN sono affidabili a condizione che ci si affidi e si scarichino quelle certificate; possono essere utilizzate sia su dispositivo mobile tramite un’applicazione oppure su un browser tramite un’estensione.

Per quanto riguarda l’ultima domanda, la risposta varia in base all’utente e all’utilizzo che fa di Internet. Per rispondere al meglio è bene dire cosa, in realtà, può offrire una VPN. Infatti, risulta uno strumento estremamente utile, innanzitutto, per tutti coloro che tengono alla propria privacy digitale. Come detto poco fa, la necessità di utilizzarla o meno dipenderà dalle proprie esigenze. Le VPN, è bene sdoganare questo concetto, non sono utilizzate solo da FBI e CIA ma anche dai “comuni mortali” che vogliono proteggersi dai famigerati attacchi da parte degli hacker ma anche per ottenere l’anonimato e un accesso illimitato ad Internet. Vediamo, quindi, i vantaggi che offre l’utilizzo di una Virtual Private Network.

Vantaggi nell’utilizzo di una VPN

Quando parliamo dei vantaggi di una VPN ci riferiamo esclusivamente a tutti quei benefici che offrono quelle affidabili che sono state pensate e realizzate appositamente per rispondere a determinate richieste. Tra i vantaggi vi sono, continuiamo a ribadire, sicurezza e privacy ai massimi livelli; è garantita una velocità fulminea; larghezza di banda e dispositivi senza limiti; si può nascondere la propria posizione, con il normale utilizzo di un indirizzo IP si è facilmente rintracciabili, con una VPN no; si possono anche evitare delle restrizioni di viaggio oppure si può restare anonimi e protetti soprattutto quando si utilizzano delle reti Wi-Fi pubbliche.

Questo e molto altro possono fornire le VPN. È bene sapere di non utilizzare quelle gratuite; per quanto siano allettanti, non offrirebbero tutte queste funzionalità che soltanto un Virtual Private Network certificato, affidabile e a pagamento può offrire.