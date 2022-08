Evade dai domiciliari: denunciato. Ragazzina sparisce invece nel nulla

Un trentenne disoccupato, si è allontanato dalla struttura dove era agli arresti domiciliari, mentre da un’altra comunità, dove era stata collocata dal Tribunale per i Minori di Napoli, è scappata una quindicenne. Entrambi gli episodi si sono verificati a Canicattì.

Il primo è stato ritrovato, dai carabinieri della Compagnia cittadina, in un supermercato di via Generale Giangreco. Una volta bloccato, è stato denunciato alla Procura di Agrigento per evasione dai domiciliari.

Nessuna notizie invece per la quindicenne, nonostante le ricerche dei militari dell’Arma. A segnalare l’allontanamento è stata la responsabile della struttura. Trattandosi di una ragazzina, sono state avviate le procedure per attivare il piano di ricerche persone scomparse.