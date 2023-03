Sicurezza urbana: approvati progetti per la videosorveglianza

Approvati dalla Prefettura di Agrigento le proposte progettuali riguardanti l’installazione di impianti di videosorveglianza nei comuni di Castrofilippo, Casteltermini, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro e San Biagio Platani. Era stato deciso in un’apposita riunione con i rappresentanti delle Forze di Polizia territoriali della provincia di Agrigento e della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato “Sicilia Occidentale”.

“ Le istanze di finanziamento presentate dai comuni della provincia- fa sapere la prefettura- sono state esaminate in via preventiva. Sono stati condivisi ed approvati i contenuti delle progettualità presentate dai Comuni di Castrofilippo, Casteltermini, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro e San Biagio Platani, in relazione all’esigenza di realizzare sistemi di videosorveglianza sempre più performanti che prevedono collegamenti con le Sale Operative delle Forze di Polizia, al fine di favorire interconnessioni e sinergie tra le componenti operative della sicurezza sul territorio. “

Dopo l’esame valutativo favorevole, le istanze con le relative progettualità elaborate dai citati Comuni sono state trasmesse, per l’approvazione definitiva e l’ammissione al finanziamento, al Ministero dell’Interno, che provvederà, secondo i criteri previsti dal quadro normativo di riferimento, all’approvazione di una graduatoria finale dei progetti ai fine dell’erogazione delle risorse.

“La Prefettura-si legge in un nota- in considerazione dell’ampia estensione territoriale della provincia agrigentina e delle realtà disomogenee per tasso di criminalità, livelli di antropizzazione, caratteristiche socio-economiche, prosegue nell’azione di sensibilizzazione delle Amministrazioni locali nel delineare una sinergia condivisa per la razionalizzazione degli impianti di videosorveglianza attraverso un’utile programmazione finalizzata ad ottimizzare le risorse a disposizione delle Forze di Polizia e delle Polizie locali, in modo da sviluppare progetti di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio.”

I sistemi tecnologici previsti, unitamente ad altri impianti già allestiti nei territori, sono finalizzati ad accrescere anche il controllo del territorio nelle aree più esposte ” a rischio criminalità “, presentando il valore aggiunto di rendere più efficace la prevenzione, oltre che di supportare l’attività delle Forze dell’ordine.