Lavori in edifici scolastici del libero consorzio: aggiudicata la gara

Finanziati oltre un milione di euro per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici di proprietà del Libero consorzio comunale di Agrigento. E’ stata aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori programmati dal settore edilizia scolastica e finanziati con fondi di bilancio dell’ente. A dicembre scorso è stata fatta la determina a contrarre. Il bando era stato pubblicato sulla Gazzetta della Regione Siciliana l’otto febbraio, l’apertura delle buste il 27 febbraio e il 28 c’è stato l’affidamento, in via provvisoria, con un metodo abbastanza veloce, l’inversione procedimentale. Previsti 35 giorni per fare l’aggiudicazione definitiva. Tra gli immobili che necessitano di interventi c’è il Foderà del Quadrivio Spinasanta di Agrigento che dal prossimo anno scolastico dovrebbe ospitare gli studenti dell’Istituto professionale “Fermi” che , dunque, frequenteranno le lezioni in città e non più nella zona industriale Asi, in territorio di Aragona. Lo ha assicurato il commissario straordinario del Libero Consorzio di Agrigento, Raffaele Sanzo, da mesi impegnato in questa direzione. Per preparare questi locali l’ente ha riservato in bilancio una somma cospicua. Nei primi di aprile prossimo, dovrebbero cominciare i lavori per effettuare una buona manutenzione dell’esistente struttura. Non si tratta di un rifacimento di impianti o altro, ma di rendere questa scuola accettabile e sicura. “Naturalmente- aveva chiarito il dirigente del settore edilizia scolastica, Michelangelo Di Carlo– faremo pressione sulla direzione dei lavori affinché questi possano concludersi in estate e si possa quindi procedere al trasloco delle attrezzature scolastiche dell’Ipia Fermi”.