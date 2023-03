Ida Carmina: “Dati Istat sconfessano il Governo Meloni sul superbonus”

“Anche l’Istat smaschera le bugie del Governo Meloni e della sua Maggioranza. Era attesa per oggi la definizione della cessione del credito come pagabile o non pagabile. L’ISTAT oggi definisce le cessioni dei crediti PAGABILE”. Lo dice il deputato nazionale dle movimento 5 stelle, l’agrigentina, Ida Carmina. “Cio’ significa- continua che non e’ vero che il superbonus ha generato debito o buco di bilancio ma ha solo migliorato la situazione economica italiana e l’ efficientamento energetico con un risparmio di quasi mille euro l’ anno per le famiglie italiane . E’ successo semmai l’ Esatto opposto : il debito e’ diminuito proprio grazie alle politiche messe in campo dal Governo Conte nel 2020 con il superbonus e la cessione del credito d’imposta. Il Pil nel 2021 è cresciuto del 7%, effetto che ha diminuito il debito pubblico del nostro Paese ed aumentato lo spazio fiscale , cioe’ la possibilita’ di spesa dell’ attuale Governo La verita’ e’ questa : il Governo Meloni sta mandando alla rovina circa 40 mila imprese e oltre 170 mila cittadini che perderanno il posto di lavoro , infliggendo un colpo letale al settore edile ed all’ indotto . Il Governo Meloni ritiri questo decreto prima che sia troppo tardi . Noi non abbandoneremo imprese , famiglie e lavoratori”.