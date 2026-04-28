La Polizia di Stato ha avviato una capillare attività di monitoraggio e controllo nei confronti delle imprese di autonoleggio operanti nei territori di tutta la Provincia agrigentina. L’operazione mira a verificare il puntuale adempimento degli obblighi di comunicazione dei dati dei clienti attraverso la piattaforma informatica Cargos (Car Renter Guardian Operation System). Tale strumento xconsente l’invio in tempo reale al Ced (Centro Elaborazione Dati) della Polizia di Stato dei dati anagrafici dei noleggiatori e degli estremi identificativi dei veicoli.

In particolare gli esercenti delle imprese di noleggio sono tenuti a comunicare alle Questure il numero di targa, il numero di telaio, eventuali mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio.

Il Decreto Sicurezza ha introdotto modifiche significative, estendendo le finalità del monitoraggio non solo alla prevenzione del terrorismo, ma anche alla prevenzione dei reati gravi attraverso un incrocio immediato dei dati con le banche dati interforze. La normativa vigente impone agli esercenti di trasmettere i dati contestualmente alla stipula del contratto e, in ogni caso, con congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo.

La mancata o tardiva comunicazione espone i titolari delle ditte alla sanzione della pena dell’arresto o dell’ammenda in caso di mancata tempestiva comunicazione dei dati. Il personale della Digos, insieme ai Commissariati distaccati in provincia, è impegnato nel rilevare tutte le ditte di autonoleggio attive sul territorio per accertare la regolarità delle posizioni. L’obiettivo è garantire un elevato standard di sicurezza urbana, impedendo che soggetti pericolosi o segnalati possano utilizzare veicoli a noleggio per finalità illecite senza essere tracciati.

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