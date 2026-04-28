Sicurezza stradale, confronto tra i candidati sindaci: appuntamento il 15 maggio al Dioscuri

AGRIGENTO – La sicurezza stradale entra nel cuore del confronto elettorale. Si terrà venerdì 15 maggio alle ore 17, all’Hotel Dioscuri di San Leone, l’incontro pubblico promosso dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Stradacon i candidati sindaci di Agrigento.

Un appuntamento che nasce da una preoccupazione concreta: il numero di incidenti stradali che continua a segnare il territorio e la necessità di trasformare il tema della prevenzione in una priorità politica reale e non più rinviabile.

Ad aprire i lavori sarà Carmelina Nobile, Referente territoriale e Consigliere Direttivo Nazionale AIFVS APS mentre a moderare il confronto sarà il giornalista Domenico Vecchio.

“Faremo firmare un patto di impegno ad ogni candidato sindaco che ne accetterà il contenuto”, afferma Carmelina Nobile.

L’incontro si propone come un momento di dialogo diretto tra cittadini, associazioni e candidati, con l’obiettivo di mettere a fuoco le principali criticità e raccogliere impegni chiari e verificabili per il futuro della città. Sul tavolo, temi concreti e urgenti: dalla riduzione della velocità nei centri abitati con l’introduzione delle “zone 30”, al rafforzamento dei controlli su alcol e guida distratta, fino alla messa in sicurezza delle aree scolastiche e alla manutenzione della rete stradale.

Non solo. Si parlerà anche della revisione dei punti più critici della viabilità urbana e della possibile istituzione di un tavolo permanente sulla sicurezza stradale, capace di garantire continuità e coordinamento tra istituzioni.

“La sicurezza stradale non è un tema secondario, ma una priorità di salute pubblica” sottolinea l’AIFVS. Ogni incidente è una ferita per la comunità, spesso evitabile con politiche efficaci e una visione amministrativa capace di guardare lontano.

L’incontro del 15 maggio rappresenta dunque un passaggio chiave della campagna elettorale: un’occasione per ascoltare, confrontarsi e, soprattutto, assumere responsabilità davanti alla città.

L’evento è aperto al pubblico e alla stampa.

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