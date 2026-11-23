Mancavano i piani di emergenza adeguati e le misure base di sicurezza per il personale: per questo una casa di riposo per anziani nella zona del Belice è stata sospesa e il suo amministratore unico, un cinquantenne agrigentino, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Sciacca. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) del Comando provinciale di Agrigento nell’ambito dei controlli a tutela dei lavoratori e delle fasce più deboli.

Durante le verifiche sono emerse gravi violazioni al Testo Unico sulla sicurezza: assenza di sorveglianza sanitaria per i dipendenti, mancata formazione sui rischi, nessuna consegna dei dispositivi di protezione individuale e difformità nel piano di evacuazione, oltre alla mancata esibizione del Piano operativo di sicurezza. Al titolare sono state inoltre contestate sanzioni per circa 5.000 euro.

La revoca della sospensione avverrà solo a fronte della completa regolarizzazione della struttura e del pagamento delle multe.

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