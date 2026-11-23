La Moncada Energy Agrigento conquista una vittoria pesantissima sul parquet della Rucker San Vendemiano, imponendosi per 80-79 al termine di una gara intensa, fisica e spettacolare, decisa solo negli ultimi secondi da un canestro di Stefano Conte. Per la formazione siciliana si tratta di un successo costruito grazie a un primo tempo di grande qualità offensiva e alla prestazione monumentale di Bryan Douvier, autore di 33 punti, 8 rimbalzi e 29 di valutazione.

Avvio devastante di Douvier

L’inizio di gara è tutto di marca agrigentina. Douvier segna 12 punti nei primi quattro minuti, tirando con un impressionante 6 su 7 dal campo, mentre Agrigento trova con continuità soluzioni efficaci grazie ai tagli backdoor che mettono ripetutamente in crisi la difesa veneta.

La Moncada scappa sul 14-6, ma la Rucker reagisce sfruttando la presenza di Onojaife sotto canestro e le iniziative di Kekovic, autore delle triple che riportano i padroni di casa fino al 14-14 a quattro minuti dalla fine del primo periodo.

L’uscita temporanea di Douvier, gravato da due falli, cambia l’inerzia del match. Magro si fa sentire nel pitturato, mentre Trapani continua a produrre punti pesanti per gli ospiti. Il primo quarto si chiude con Agrigento avanti 24-23.

Agrigento domina il secondo quarto

Nel secondo periodo la squadra di coach Cagnardi alza ulteriormente il livello. Douvier continua a vincere tutti gli uno contro uno contro i lunghi veneti, mentre Cepic diventa padrone dei tabelloni offensivi.

Sul 29-34 coach Campanella è costretto a chiamare timeout nel tentativo di fermare la fuga ospite, ma la Moncada continua a giocare una pallacanestro fluida e concreta. Trapani realizza una tripla importante, Conte converte i liberi del massimo vantaggio e il margine arriva fino al +12 (29-41).

La Rucker trova qualche punto in transizione e limita i danni nel finale di tempo, ma all’intervallo lungo Agrigento conduce 47-41, avendo vinto il secondo parziale per 23-18.

La reazione della Rucker

Nel terzo quarto la Rucker cambia volto. Dopo la tripla iniziale di Truglio, i veneti trovano energia dalle giocate di Abega, autore di un parziale personale che consente ai padroni di casa di restare in scia.

La partita diventa più fisica. Cresce il numero dei contatti, aumentano le proteste e i falli pesanti. Barattini e Truglio entrano in difficoltà con i falli, mentre Douvier continua a produrre punti con impressionante continuità arrivando a quota 24.

Nel finale di frazione è ancora Conte a colpire dall’arco per il 64-59 con cui la Moncada chiude avanti il terzo quarto.

Il parziale che cambia la partita

L’ultimo periodo si apre con la rimonta della Rucker. Brekic segna dall’arco, Barattini alza il ritmo e Magro domina i possessi vicino a canestro.

In appena cinque minuti i veneti costruiscono un devastante parziale di 18-7, culminato nelle triple di Brekic e nelle giocate di Abega che valgono il sorpasso e il successivo 77-71.

Barattini, autore di 9 punti e 9 assist, orchestra l’attacco della squadra di Campanella, mentre la Rucker sfrutta il predominio a rimbalzo chiudendo con 40 rimbalzi complessivi contro i 33 di Agrigento, grazie soprattutto agli 11 rimbalzi (di cui 6 offensivi) di Onojaife.

Finale al cardiopalma

Quando la gara sembra nelle mani dei padroni di casa emerge ancora Douvier. Il lungo realizza canestri pesantissimi e dalla lunetta riporta Agrigento sul 79-78 a 52 secondi dalla fine.

La Rucker spreca poi un possesso fondamentale. Dopo una serie di errori e recuperi difensivi, Agrigento si ritrova con l’ultimo pallone della partita.

Con il cronometro quasi esaurito, Conte si prende la responsabilità dell’azione decisiva e firma il canestro del sorpasso: 80-79.

Campanella chiama timeout per organizzare l’ultima offensiva. La Rucker costruisce due opportunità ravvicinate da sotto canestro: prima Morici, poi Onojaife hanno il pallone della vittoria, ma entrambi i tentativi si spengono sul ferro.

La sirena consegna così il successo alla Moncada.

I protagonisti

Moncada Energy Agrigento

Douvier: 33 punti, 13/23 da due, 7/8 ai liberi, 8 rimbalzi.

Conte: 14 punti e il canestro decisivo.

Trapani: 13 punti e 4 assist.

Cepic: 11 punti e 8 rimbalzi.

Rucker San Vendemiano

Brekic: 18 punti con 4 triple.

Kekovic: 15 punti e 6 rimbalzi.

Onojaife: doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi.

Barattini: 9 punti e 9 assist prima dell’uscita per falli.

Le chiavi del match

L’impatto di Douvier, assolutamente immarcabile per lunghi tratti della gara.

I continui tagli backdoor di Agrigento, che hanno messo in crisi la difesa veneta soprattutto nel primo tempo.

La lucidità nel finale, quando Conte ha trovato il canestro decisivo e la difesa agrigentina ha resistito agli ultimi due tentativi della Rucker.

Per San Vendemiano resta il rammarico di una rimonta quasi completata e di un ultimo possesso che avrebbe potuto cambiare il destino della partita. Per la Moncada, invece, arriva una vittoria di carattere e maturità che conferma la crescita del gruppo di coach Cagnardi.

Parziali: 23-24, 18-23, 18-17, 20-16.

Finale: Rucker San Vendemiano – Moncada Energy Agrigento 79-80.

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