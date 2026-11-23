Favara, Luciano Marrone conquista le Due Torte del Gambero Rosso: la sua pasticceria tra le migliori d’Italia

Nuovo riconoscimento per il giovane pasticcere favarese, formatosi a Roma. La prestigiosa guida premia la qualità degli impasti, la capacità di reinterpretare la tradizione siciliana e una proposta che spazia dal cannolo al maritozzo romano.

C’è una pasticceria, nel cuore di Favara, che continua a farsi strada nel panorama della migliore arte dolciaria italiana. È quella di Luciano Marrone, giovane talento favarese che, dopo la formazione a Roma, ha scelto di investire nella propria città, puntando sulla qualità, sulla ricerca e su una personale interpretazione della tradizione. Un percorso di crescita che oggi trova una nuova conferma: la Pasticceria Marrone conquista le Due Torte nella guida Pasticceri & Pasticcerie 2027 del Gambero Rosso, uno dei riferimenti più autorevoli del settore.

Un riconoscimento importante per il laboratorio di corso Vittorio Veneto 100, che premia non soltanto la bontà dei prodotti, ma anche la capacità di coniugare tecnica, creatività e identità territoriale.

Nella recensione, il Gambero Rosso sottolinea proprio questo equilibrio: «Luciano Marrone ha messo a punto una pasticceria che guarda alla tradizione siciliana con la voglia di reinterpretarla, ma con equilibrio».

Il banco della pasticceria racconta questa filosofia. Accanto ai dolci identitari della città, come l’agnello pasquale di pasta reale e pistacchio, trovano spazio i grandi classici della pasticceria italiana e una proposta contemporanea che ha nella colazione uno dei suoi punti di forza.

Tra i prodotti più apprezzati c’è il maritozzo romano, diventato ormai uno dei simboli della pasticceria Marrone. Preparato con lievito madre, una lunga lievitazione e panna fresca, viene proposto anche nelle varianti al pistacchio, alla crema pasticcera e alla nocciola. Grande attenzione anche ai cornetti sfogliati al burro, realizzati con una lievitazione mista che sfrutta le proprietà del lievito madre e del lievito di birra.

Non manca il cannolo siciliano, particolarmente apprezzato dalla clientela, mentre la ricerca prosegue attraverso mignon, monoporzioni, dolci al cucchiaio e torte. In estate, spazio anche alla tradizionale granita siciliana, accompagnata dalla brioche col tuppo e dalla panna fresca.

La guida evidenzia inoltre l’attenzione alla qualità degli impasti e alla lavorazione dei grandi lievitati, uno degli ambiti nei quali Marrone riesce a esprimere maggiormente la propria creatività. Apprezzate anche la cura del servizio e la disponibilità di proposte vegane e senza glutine.

Per Luciano Marrone, il riconoscimento rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso costruito attraverso studio, formazione e lavoro quotidiano. Un risultato che porta ancora una volta il nome di Favara all’attenzione della pasticceria nazionale.

Le Due Torte del Gambero Rosso sono un traguardo significativo, ma anche uno stimolo a continuare a crescere.Perché dietro una vetrina di dolci, quando ci sono competenza e passione, può esserci molto di più: una storia di talento e di imprenditoria che sceglie di restare e investire nel proprio territorio.

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