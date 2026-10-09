Domani, sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 15:30, Canicattì diventerà il fulcro di un importante confronto pubblico interamente dedicato ai temi della sicurezza, della legalità e della tutela dei cittadini. L’appuntamento, promosso dall’avvocato Calogero Lo Giudice di “Futuro Nazionale”, punta ad accendere i riflettori su tematiche di strettissima attualità, parlando sia agli operatori del settore della sicurezza sia alla cittadinanza desiderosa di approfondire i propri diritti e responsabilità.

Il programma dell’incontro prevede un dibattito serrato su questioni cruciali come la legittima difesa, l’uso legittimo delle armi e l’impiego di strumenti non letali per il controllo del territorio. Un ampio capitolo sarà inoltre dedicato al legame tra sicurezza e nuove tecnologie, con un focus mirato sul Regolamento europeo 2024/1689 sull’intelligenza artificiale e sulle sue immediate implicazioni nelle attività quotidiane delle forze di polizia.

Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico e giuridico: interverranno l’avvocato Giorgio Carta, l’onorevole Laura Ravetto (Futuro Nazionale) e Annamaria Frigo, responsabile nazionale del tesseramento del movimento. Sono inoltre previsti due attesi interventi in videoconferenza: quello dell’onorevole Roberto Vannacci e di Burgio, candidato sindaco di Milano.

«L’iniziativa — spiegano gli organizzatori nella nota di presentazione — metterà a confronto norme, strumenti operativi e orientamenti politici. L’obiettivo è sviluppare una discussione concreta sulle modalità per tutelare i cittadini e garantire a chi opera nel comparto della sicurezza condizioni adeguate per svolgere al meglio il proprio compito».

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