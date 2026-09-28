Prende il via ufficialmente oggi nel territorio agrigentino l’Edizione 2026 del progetto “On the Road”, l’iniziativa d’eccellenza ideata dall’associazione “Ragazzi On the Road APS” per educare le giovani generazioni alla cultura della legalità, della responsabilità civica e della sicurezza stradale. L’iniziativa è promossa nell’importante cornice del Protocollo d’Intesa Nazionale sottoscritto dal Ministero dell’Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Associazione “Ragazzi On the Road”, a testimonianza dell’alto valore istituzionale e sociale del percorso educativo.

La realizzazione del progetto sul territorio agrigentino avrà una durata intensiva dal 28 settembre al 3 ottobre 2026 e vedrà il coinvolgimento attivo di giovani over 16. I ragazzi avranno l’opportunità unica di vivere esperienze formative dirette sul campo, operando “in prima linea” e affiancando le Istituzioni e gli operatori quotidianamente impegnati nei servizi di prevenzione, controllo del territorio, soccorso e assistenza alla collettività. Attraverso questo contatto senza filtri con le forze dell’ordine e i soccorritori, i partecipanti potranno comprendere da vicino il valore del rispetto delle regole e l’importanza vitale della prevenzione.

Il sipario sull’iniziativa si alzerà oggi, lunedì 28 settembre, alle ore 17, con la cerimonia inaugurale ospitata presso l’Aula Giglia del Palazzo del Governo e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. All’incontro prenderanno parte i rappresentanti delle massime autorità locali, i vertici delle forze dell’ordine, i responsabili dei corpi di soccorso e lo staff dell’Associazione “Ragazzi On the Road APS”, uniti per dare il via a una settimana che lascerà un segno profondo nella crescita consapevole e responsabile dei cittadini di domani.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp