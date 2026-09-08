Si è svolto presso la sede di EduCoLab il corso P-BLSD (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation), un percorso formativo dedicato alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore in età pediatrica. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione emergenze pediatriche Messina, realtà nata con l’obiettivo di promuovere la prevenzione degli incidenti in età pediatrica, la diffusione della cultura della sicurezza e la formazione sulle manovre salvavita, rivolgendosi sia agli operatori sanitari sia alla popolazione civile.

L’associazione opera attraverso un gruppo di professionisti e istruttori certificati e promuove percorsi formativi secondo gli standard delle principali società scientifiche nazionali e internazionali, tra cui Aha e Semeup. Il progetto di prevenzione degli incidenti in età pediatrica 0-18 anni, coordinato dai dott. Alessandro Arco e dal dott. Francesco De Luca, nasce nell’ambito delle iniziative di prevenzione sanitaria e punta a portare sul territorio strumenti concreti per ridurre i rischi e migliorare la capacità di intervento nelle situazioni di emergenza.

Il corso ospitato da EduCoLab ha visto la partecipazione, in qualità di formatori, del dott. Alessandro Arco, del dott. Francesco De Luca e del dott. Simone Gramaglia, che hanno accompagnato i partecipanti in un percorso teorico-pratico, con particolare attenzione al riconoscimento dell’emergenza, alla rianimazione cardiopolmonare pediatrica e all’utilizzo del defibrillatore. Attraverso esercitazioni e simulazioni, i partecipanti hanno avuto la possibilità di acquisire e mettere in pratica procedure fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco e altre situazioni di emergenza.

Per EduCoLab si tratta di un appuntamento particolarmente significativo. Un centro che si occupa di neurosviluppo, bambini, ragazzi e famiglie non può infatti limitarsi alla cura e al supporto dello sviluppo, ma deve contribuire anche alla costruzione di ambienti sempre più sicuri, consapevoli e preparati. «Crediamo che prendersi cura dei bambini significhi anche essere preparati ad affrontare le situazioni di emergenza – sottolinea EduCoLab –. La formazione sul primo soccorso pediatrico rappresenta uno strumento concreto di prevenzione e consapevolezza. Sapere cosa fare, come farlo e soprattutto essere in grado di intervenire nei primi minuti può fare una differenza importante».

La scelta di ospitare un corso di questo tipo nasce quindi dalla volontà di EduCoLab di ampliare il proprio ruolo sul territorio: non soltanto un luogo dedicato ai servizi per il neurosviluppo, ma uno spazio aperto alla formazione, alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla costruzione di una comunità sempre più attenta ai bisogni dei bambini e delle famiglie. «La collaborazione con l’Associazione emergenze pediatriche Messina rappresenta in questa direzione un’importante opportunità – si legge in una nota di EduCoLab – . L’associazione, attraverso il proprio Centro di Formazione Urgenze Emergenze Pediatriche, porta avanti da anni attività di formazione nelle emergenze pediatriche e promuove la diffusione delle competenze necessarie per affrontare le situazioni critiche che possono verificarsi nei luoghi in cui i bambini vivono, giocano e crescono».

L’obiettivo di EduCoLab «è continuare a promuovere iniziative che mettano al centro la sicurezza, il benessere e la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie, creando occasioni di incontro e formazione che coinvolgano professionisti, operatori, genitori e territorio. Perché prendersi cura significa anche prevenire. E conoscere le manovre salvavita può trasformare un momento di emergenza in una possibilità concreta di salvezza», conclude la nota.

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