Da fan a destinatario delle critiche: Cuffaro mette Sodano sotto esame

Uno dei primi estimatori degli scritti di Nino Cuffaro è stato, per anni, proprio Michele Sodano.

Nel quinquennio precedente l’attuale sindaco ne apprezzava analisi e contenuti, tanto da condividerli frequentemente sui social e invitare i propri follower alla lettura. E non solo. Più di una volta Sodano sollecitava anche noi di AgrigentoOggia dare spazio alle riflessioni di Cuffaro o a riprenderne temi e impostazione.

A dire il vero, non ce n’era particolare bisogno: AgrigentoOggi a Cuffaro ha sempre dato spazio, indipendentemente dalle sollecitazioni di Sodano, ospitandone interventi e approfondimenti e dedicandogli anche interviste e incontri specifici.

Oggi, però, la prospettiva si è capovolta.

Sodano non è più il lettore che condivide gli articoli di Cuffaro e invita gli altri a leggerli. È diventato il destinatario delle sue osservazioni critiche.

E chissà cosa penseranno oggi il sindaco e i suoi più stretti sostenitori leggendo l’ultima analisi di Cuffaro, che in passato ha avuto anche un ruolo politico, salvo poi abbandonarlo alla vigilia dell’ultima competizione amministrativa.

Una precisazione è necessaria: il suo intervento non ha nulla a che vedere con il caso Crosta. Cuffaro prova piuttosto a tracciare un primo bilancio politico-amministrativo dei quasi tre mesi di governo Sodano. E lo fa partendo da alcuni dei servizi più importanti per la vita quotidiana degli agrigentini: pulizia della città e trasporto urbano.

Il giudizio non è una bocciatura senza appello. Anzi. Cuffaro riconosce a Sodano qualità importanti, definendolo un giovane «preparato, colto, ambizioso e svincolato dai vecchi padrini della politica locale», e ammette che tre mesi sono troppo pochi per valutare compiutamente una svolta amministrativa. Ma sostiene anche che siano sufficienti per cominciare a cercare i primi segnali concreti di discontinuità. E, almeno sui temi affrontati, quei segnali per Cuffaro ancora non si vedono.

Rifiuti, la continuità che Cuffaro contesta

Il passaggio più significativo riguarda la nettezza urbana. Secondo Cuffaro, la nuova amministrazione avrebbe finora seguito una strada sostanzialmente analoga a quella delle precedenti: ulteriori risorse per interventi straordinari e repressione dell’abbandono dei rifiuti, senza però mettere al centro quella che considera la vera questione, cioè il rispetto del contratto da parte delle ditte che gestiscono il servizio.

Cuffaro richiama gli obblighi previsti dal capitolato: spazzamento manuale e meccanico, lavaggio delle strade, pulizia di ville e giardini, scerbamento e utilizzo delle spazzatrici. E pone al sindaco una serie di domande molto precise: quante ispezioni siano state effettuate nei primi tre mesi, quante infrazioni siano state contestate, quali sanzioni siano state applicate e quali verifiche siano state compiute sull’impiego di uomini e mezzi.

È qui che la critica diventa politica: secondo Cuffaro, su un servizio così visibile e quotidiano la discontinuità avrebbe dovuto manifestarsi immediatamente.

Trasporti e quei quasi tre milioni da recuperare

L’altro fronte è quello del trasporto urbano. Cuffaro descrive un servizio caratterizzato da autobus vecchi, corse insufficienti, orari limitati soprattutto la sera e fermate spesso in condizioni non adeguate.

Ma soprattutto riporta la questione della gestione TUA e del mancato rispetto del biglietto orario, richiamando una nota del 21 gennaio 2025 dell’allora dirigente Alberto Avenia che avrebbe quantificato in 2 milioni e 960 mila euro il danno per la collettività. Da qui la domanda politica rivolta alla nuova amministrazione: perché non «aprire gli armadi» e verificare la possibilità di recuperare quelle somme?

La stoccata sui social

E poi c’è un passaggio che, conoscendo la comunicazione scelta in questi primi mesi dal nuovo sindaco, difficilmente passerà inosservato.

Cuffaro distingue nettamente trasparenza e comunicazione e mette in guardia dal rischio che la forte presenza sui social finisca per trasformare l’ordinaria amministrazione in una rappresentazione di straordinarietà.

Il riferimento è alle immagini e alle dirette che accompagnano frequentemente l’attività dell’amministrazione: per Cuffaro il compito del sindaco non è quello di «scendere in strada a sollevare sacchi di rifiuti a favor di telecamere» o presentare la pulizia di una strada come un fatto eccezionale. Il sindaco, sostiene, deve soprattutto guidare e controllare la macchina amministrativa e rispondere dei risultati ottenuti.

Ed è probabilmente questa la parte politicamente più interessante dell’intervento.

Perché arriva proprio da uno degli autori che Michele Sodano, quando sedeva dall’altra parte della barricata, invitava a leggere e ad ascoltare.

Adesso che quelle stesse analisi hanno come destinataria la sua amministrazione, sarà interessante capire se continuerà ad apprezzarne allo stesso modo il metodo e il taglio.

Del resto, cambiano i ruoli. Gli scritti restano. Ed è singolare che la critica arrivi proprio da uno dei principali esponenti cittadini dell’area progressista.

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