

Prima campanella al Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento, dove questa mattina si è svolta la cerimonia ufficiale di accoglienza degli studenti delle prime classi. Un appuntamento che, inevitabilmente, ha assunto anche una lettura politica per la presenza fianco a fianco del sindaco Michele Sodano e del vicesindaco Giovanni Crosta, proprio nei giorni in cui sul futuro di quest’ultimo si è aperto il confronto all’interno di Controcorrente.

La cerimonia, voluta e presieduta dalla dirigente scolastica Marika Elga Gatto, ha visto Sodano e Crosta partecipare non soltanto nelle rispettive vesti istituzionali, ma anche in qualità di ex alunni dello storico liceo agrigentino.

Una presenza comune che, nel pieno del caso politico di questi giorni, non è passata inosservata. Da più parti è stata letta come un segnale della volontà del sindaco e del suo vice di andare avanti insieme, nonostante la richiesta di dimissioni di Crosta arrivata da Controcorrente.

Naturalmente una cerimonia scolastica non può trasformarsi automaticamente in una dichiarazione politica. Ma la fotografia di Sodano e Crosta insieme, in questo particolare momento, assume inevitabilmente un significato che va oltre il semplice appuntamento istituzionale. Adesso sarà interessante capire quali saranno le reazioni politiche e, soprattutto, se alle immagini seguiranno prese di posizione ufficiali.

Intanto parte l’anno scolastico

Al di là delle vicende di Palazzo dei Giganti, questa mattina è stata soprattutto quella degli studenti. Con l’accoglienza delle nuove classi ha preso ufficialmente il via l’anno scolastico 2026/2027 dell’Empedocle.

E proprio il liceo è interessato in questi giorni da un’altra delicata questione che riguarda gli spazi scolastici. Alcune classi del Ginnasio sono infatti ospitate da anni nel plesso Garibaldi, struttura comunale.

Quegli spazi servono adesso al Comune per affrontare l’emergenza della scuola Pirandello di via Acrone, dichiarata non agibile. L’ipotesi è trasferire al Garibaldi le classi della Pirandello e, per rendere disponibili le aule necessarie, è stato chiesto lo spostamento delle classi dell’Empedocle attualmente ospitate nel plesso.

Una partita ancora aperta che coinvolge Comune, istituzioni scolastiche e Libero Consorzio e che si intreccia con l’avvio delle lezioni.

Due questioni molto diverse, dunque, hanno fatto da sfondo alla prima campanella dell’Empedocle: una scolastica e l’altra politica. E, almeno questa mattina, Sodano e Crosta si sono presentati insieme.

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