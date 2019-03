Agrigento in festa per la fiaccolata dell’amicizia [ VIDEO e INTERVISTE ]

Agrigento in festa, spettacoli e danze per la fiaccolata dell’amicizia [ Immagini, VIDEO e interviste ]

Spettacolo di suoni, colori, costumi e danze. Agrigento si veste a festa. I patrimoni unesco hanno sfilato per le vie della città, dando vita alla tradizionale Fiaccolata dell’Amicizia. Lo spettacolo, in realtà, è cominciato già intorno alle 17 in piazza Pirandello, con alcuni gruppi che «si riscaldavano» ballando insieme alla gente del posto. Nel video le interviste e le immagini della 74^ edizione del Mandorlo in fiore.