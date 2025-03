Siculiana, perla siciliana della provincia di Agrigento, si prepara ad accogliere i fortunati vincitori della straordinaria iniziativa “Vacanza ad 1 Euro”. Un progetto innovativo promosso dal Comune in collaborazione con Siculiana Turistica e gli operatori locali, pensato per valorizzare il territorio e offrire un’esperienza indimenticabile.

C’è tempo fino al 15 marzo per candidarsi e aggiudicarsi un soggiorno dal 4 al 6 aprile , con alloggio, pasti, visite guidate e attività esperienziali completamente gratuite. L’unico costo a carico dei partecipanti? Solo 1 euro per la tassa di soggiorno .

Come funziona l’iniziativa

L’idea di “Vacanza ad 1 Euro” nasce con l’obiettivo di promuovere il turismo a Siculiana, un borgo affascinante dove storia, cultura e natura si intrecciano. L’iniziativa è riservata a coppie maggiorenni e permette di vivere una bella settimana immersiva tra arte, paesaggi mozzafiato e sapori autentici.

Il soggiorno comprenderà:

Alloggio gratuito in strutture selezionate.

in strutture selezionate. Pranzi e cene tipiche offerte dai ristoratori locali.

offerte dai ristoratori locali. Visite guidate nel centro storico e nelle riserve naturali.

nel centro storico e nelle riserve naturali. Esperienze culturali e gastronomiche per scoprire l’anima autentica di Siculiana.

Un’opportunità unica per chi desidera staccare dalla routine e immergersi nella bellezza di uno dei borghi più suggestivi della Sicilia.

Chi può partecipare e come candidarsi

Partecipare è semplice: basta essere in coppia e inviare un breve video di massimo 30 secondi tramite WhatsApp al numero 0922 818 438 . Nel video, i candidati devono spiegare in modo creativo perché desiderano vivere questa esperienza.

Qualche idea?

Festeggiare un anniversario speciale.

Dichiarare il proprio amore per la Sicilia.

Cercare un’avventura fuori dall’ordinario.

Il messaggio deve contenere anche:

Nome e cognome di entrambi i partecipanti.

Età e città di residenza.

Numero di telefono ed e-mail di contatto.

Scadenze e selezione dei partecipanti

Le candidature devono essere inviate entro il 15 marzo . Una commissione esaminerà tutti i video ricevuti, valutando originalità, entusiasmo e desiderio di scoprire Siculiana . I dieci vincitori verranno annunciati il ​​20 marzo e riceveranno tutte le informazioni per il loro soggiorno.

Alla scoperta di Siculiana: un viaggio tra storia e natura

Siculiana è una destinazione che incanta per il suo mix di storia, arte e natura. Il centro storico, caratterizzato da un dedalo di viuzze pittoresche, racconta le influenze arabe, normanne e spagnole che hanno segnato la Sicilia.

Tra le tappe imperdibili dell’itinerario previsto per i vincitori ci sono:

Il Santuario del Santissimo Crocifisso , luogo di grande spiritualità.

, luogo di grande spiritualità. Il Castello Chiaramontano , testimone di epoche lontane.

, testimone di epoche lontane. La Torre dell’Orologio, simbolo del borgo.

Ma la magia non finisce qui: Siculiana è anche porta d’accesso alla Riserva Naturale di Torre Salsa , un paradiso di biodiversità con spiagge dorate e panorami mozzafiato.

Esperienze gastronomiche e tradizioni locali

Nessuna visita in Sicilia sarebbe completa senza una full immersion nella sua tradizione gastronomica. Durante il soggiorno, le coppie selezionate potranno degustare i piatti tipici del territorio, preparati con cura dalle massaie locali e dai migliori ristoratori della zona.

Tra i sapori che conquisteranno i partecipanti:

Pasta con le sarde , un classico della cucina siciliana.

, un classico della cucina siciliana. Caponata , con il suo irresistibile mix agrodolce.

, con il suo irresistibile mix agrodolce. Cassatelle di ricotta, dolci ripieni perfetti per concludere ogni pasto.

Un’esperienza culinaria autentica che farà scoprire la vera anima della cucina siciliana.

Visita al museo ASTRO e il legame con Ayrton Senna

Un elemento affascinante del programma è la visita all’ ASTRO , il museo dedicato al legame tra Siculiana e Ayrton Senna. Pochi sanno che il leggendario pilota di Formula 1 ha radici siculianesi, e il museo raccoglie cimeli, documenti e testimonianze sulla sua incredibile carriera.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di motori e per chi vuole scoprire una storia poco conosciuta ma ricca di emozione.

Strategia di promozione turistica e impatto sull’economia locale

L’iniziativa “Vacanza ad 1 Euro” non è solo un’opportunità per i viaggiatori, ma rappresenta anche un’importante strategia di marketing territoriale . Siculiana si propone come meta turistica emergente, dimostrando come un piccolo borgo possa diventare una destinazione d’eccellenza attraverso idee innovative.

Operatori turistici, ristoratori e strutture ricettive trarranno beneficio dalla visibilità generata dall’evento, stimolando l’interesse verso il territorio e creando un indotto economico positivo per l’intera comunità.

Testimonianze degli organizzatori

alcuni promotori dell’iniziativa hanno condiviso il loro entusiasmo:

Giuseppe Zambito, sindaco di Siculiana :

“Questa iniziativa è un invito a scoprire il nostro borgo, la sua storia e la sua ospitalità. Siculiana ha tanto da offrire, e vogliamo farlo conoscere al mondo.”

Francesco Gallo, presidente di Siculiana Turistica :

“L’idea di una vacanza a 1 euro ha già riscosso grande interesse. È un esperimento di promozione territoriale che siamo sicuri darà i suoi frutti.”

Come partecipare e non perdere questa occasione

L’iniziativa “Vacanza ad 1 Euro” è un’opportunità imperdibile per vivere la Sicilia in un modo autentico e unico.

Per candidarsi:

Inviare il proprio video via WhatsApp al 0922 818 438 entro il 15 marzo.

Aspettare la selezione e scoprire il 20 marzo se si è tra i fortunati vincitori.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.siculianaturistica.it o contattare l’ufficio turistico.

