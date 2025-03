Agrigento – Oggi, nell’aula Livatino del Palazzo di Giustizia di Agrigento, si è svolta la solenne cerimonia di insediamento del nuovo presidente del tribunale, il dottor Giuseppe Melisenda Giambertoni. “Agrigento è la mia città e ho la fortuna di godermela nel suo splendore abitando nel cuore della Valle dei Templi. Sono qua servire i cittadini e dare risposte alle loro esigenze di giustizia”, ha detto nel corso del suo primo intervento. L’evento ha visto la partecipazione di distinte personalità, tra cui l’ex presidente Falcone, le più alte autorità locali e provinciali, i vertici della Procura, e numerosi magistrati e giudici in servizio.

“Il dottor Giambertoni – ha sottolineato Vincenza Gaziano, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento – figura rispettata all’interno dell’avvocatura agrigentina per la sua lunga carriera e la sua profonda esperienza, fa ritorno al tribunale di Agrigento in veste di presidente dopo aver già prestato servizio come presidente della sezione penale. Conosciuto per la sua saggezza e equilibrio, Giambertoni è elogiato non solo per le sue competenze giuridiche, ma anche per la sua integrità personale.”

Durante la cerimonia, il consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha assicurato piena collaborazione istituzionale alla nuova presidenza, sottolineando l’importanza di un’amministrazione della giurisdizione volta non solo all’efficacia e all’efficienza, ma soprattutto alla tutela dei diritti dei cittadini. Il presidente Giambertoni, nel suo intervento, ha espresso l’impegno a ristabilire la fiducia dei cittadini nella giustizia, lavorando per rendere credibile l’attività dell’amministrazione giurisdizionale anche a livello nazionale.

Il nuovo presidente ha ricevuto i migliori auguri di successo da parte dei presenti, con la promessa di un impegno costante nel perseguire la giustizia e nel servire la comunità agrigentina con dedizione e trasparenza. La cerimonia si è conclusa con un rinnovato spirito di collaborazione tra magistratura e avvocatura, nell’auspicio di un futuro giudiziario più equo e responsabile per tutti i cittadini di Agrigento e oltre.

