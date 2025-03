Primo weekend carico di emozioni, spettacoli e una straordinaria partecipazione di pubblico nell’edizione numero 77 della Sagra del Mandorlo in Fiore.

Agrigento si è trasformata in un grande palcoscenico, dove folklore, tradizioni e cultura si sono intrecciati in un’atmosfera di festa e condivisione.

L’inizio della manifestazione ha visto la partecipazione entusiasta di migliaia di persone, che hanno assistito alle sfilate e alle esibizioni che hanno animato il centro storico di Agrigento.

Uno dei momenti più emozionanti del weekend inaugurale è stato ieri lo spettacolo dei gruppi che partecipano al 22° Festival Internazionale dei Bambini del Mondo. I gruppi folkloristici giovanili hanno incantato al palacongressi centinaia di studenti presenti per l’occasione con danze e musiche tradizionali, trasmettendo un messaggio di speranza e armonia. Il sorriso e l’energia dei bambini hanno reso questo appuntamento un momento di grande commozione e gioia per il pubblico, che ha accolto con entusiasmo ogni performance.

Nel corso della giornata alcuni gruppi folkloristici hanno sfilato per le vie della città, con tappe in Piazza Pirandello e Piazza Cavour , dove si sono esibiti su un palco allestito per l’occasione alle ore 11 e alle ore 16.

Il pubblico ha potuto ammirare i costumi tradizionali, ascoltare musiche inedite e lasciarsi trascinare dal ritmo delle danze popolari.

Uno degli eventi più attesi della serata di ieri è stata l’esibizione del Balletto Culturale Argentino al Teatro Pirandello. Il tango, con la sua passione e il suo fascino senza tempo, ha conquistato il pubblico in un teatro gremito.

Il gran finale è stato un momento indimenticabile: alcuni spettatori si sono uniti agli artisti argentini in una danza collettiva, simbolo dell’incontro tra cultura e bellezza della condivisione artistica.

Questa mattina il Palacongressi accoglierà altri spettacoli dedicati alle scuole e alle ore 11:00, nuove sfilate ed esibizioni in Piazza Cavour. Nel pomeriggio, tra gli appuntamenti più attesi della manifestazione, l’ accensione del Tripode dell’Amicizia che si svolgerà ai piedi del Tempio della Concordia. Questo evento, carico di simbolismo, suggerisce il messaggio di fratellanza tra i popoli.

Le fiaccole accese dai gruppi folkloristici illumineranno la Valle dei Templi, creando un’atmosfera suggestiva e solenne. Quest’anno, in occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, la cerimonia sarà ancora più intensa.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, rappresenta il cuore spirituale della Sagra, sottolineando l’importanza del dialogo interculturale attraverso l’arte e la tradizione.

Oltre agli spettacoli folkloristici, il Palacongressi di Agrigento ospita l’opera scultorea Leggerezza e speranza dell’artista Vincenzo Greco. L’esposizione sarà visitabile fino al 16 marzo, con orari differenziati nei vari giorni della settimana.

Questa installazione artistica aggiunge un ulteriore elemento culturale alla Sagra, offrendo ai visitatori un’occasione per riflettere sul valore dell’arte come strumento di espressione e unione tra i popoli.

Un evento di portata richiede un’organizzazione meticolosa e un servizio di sicurezza efficiente. La prima domenica della Sagra si è svolta senza intoppi, grazie alla presenza di numerosi operatori sanitari lungo il percorso delle sfilate.

Il servizio di soccorso, coordinato dalla centrale operativa del 118 con il supporto della Croce Rossa Italiana, ha garantito un intervento tempestivo in caso di necessità. Gli episodi registrati, tra cui qualche malore lieve e un caso di epistassi, sono stati gestiti senza criticità, con un solo paziente trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio per accertamenti.

Il primo weekend del 77° Mandorlo in Fiore ha visto un’affluenza straordinaria. Migliaia di persone, tra cittadini, turisti provenienti da tutta la Sicilia, altre regioni italiane e persino dall’estero, hanno preso parte alla festa, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più vibrante e coinvolgente.

L’evento si conferma un appuntamento imperdibile nel calendario culturale siciliano, capace di attrarre visitatori e promuovere il territorio attraverso la valorizzazione delle sue tradizioni e del suo patrimonio artistico.

Per chi volesse partecipare ai prossimi eventi della Sagra, i biglietti sono disponibili online sui siti ufficiali www.agrigentoticket.it e www.mandorloinfioreagrigento.info . È possibile acquistarli anche presso il botteghino di Agrigento, in via Platone 5/D.

Per informazioni e richieste, è attivo il servizio telefonico al numero 0922 25019 e un servizio WhatsApp al +39 3791601286 .

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito mandorloinfioreagrigento.info e sui profili social ufficiali Facebook e Instagram (Mandorlo in Fiore Agrigento ).

Diretta dal Tempio della Concordia! Unisciti a noi oggi per la 77ª Sagra del Mandorlo in Fiore direttamente dal cuore di Agrigento. Non perderti l’incanto di questo evento storico mentre celebriamo la bellezza dei mandorli in fiore con una vista mozzafiato del Tempio della Concordia. Ti aspettiamo alle 17 per vivere insieme questa esperienza unica! #MandorloInFiore #Agrigento #TempioDellaConcordia

