Sicilia. Trentunenne muore alcuni giorni dopo il parto

Una trentunenne è morta la notte scorsa nel reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale “Civico” di Palermo, dopo una serie di complicanze che si sono scatenate in seguito al parto avvenuto, alcuni giorni fa, nell’ospedale “Buccheri La Ferla”. La donna era stata sottoposta al taglio cesareo e aveva dato alla luce un bambino, che sta bene. Poi avrebbe manifestato alcune complicanze per le quali è stato necessario un ulteriore intervento chirurgico. E’ stata trasferita all’ospedale “Civico” per essere sottoposta ad una embolizzazione, procedura che si utilizza nei casi di emorragie. Ma è spirata poco dopo. A quanto pare avrebbe avuto una patologia mai scoperta prima.