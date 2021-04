Sicilia. Tamponi e vaccini direttamente in farmacia

La Regione siciliana ha siglato un accordo con Federfarma per poter eseguire direttamente in farmacia tamponi antigenici rapidi, e test sierologici. Le farmacie associate che aderiranno all’iniziativa, potranno allestire al proprio interno, o in un luogo aperto nelle immediate vicinanze, uno spazio per l’esecuzione dei test nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e garantendo, allo stesso tempo, la riservatezza degli utenti.

Il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo medici di famiglia e farmacisti, stipulerà un accordo anche con gli infermieri per accelerare la campagna di vaccinazione in Sicilia ​”per chiedere a ognuno per il proprio ruolo di andare a cercare direttamente al domicilio l’anziano perché abbiamo bisogno di non abbandonare a se stessa questa fascia di popolazione fragile”.

E gli hub vaccinali siciliani si preparano all’Open weekend, da domani a domenica, per accogliere i cittadini (che non rientrano tra i soggetti fragili) di età compresa tra 60 e 79 anni che potranno ricevere la somministrazione di vaccini Vaxzevria (AstraZeneca) senza bisogno di prenotazione.