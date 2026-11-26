La Sicilia resta ancora una volta ai margini della Corsa Rosa. Per il quarto anno consecutivo l’Isola non figurerà tra le tappe del Giro d’Italia, in un tracciato per l’edizione 2027 che, stando alle anticipazioni, si spingerà a sud soltanto fino a Napoli, lasciando nuovamente scoperta la quasi totalità del Mezzogiorno. Una scelta che solleva forti perplessità e che viene giudicata gravemente penalizzante per territori ricchi di storia, bellezze paesaggistiche e potenzialità turistiche ancora da valorizzare appieno.

A portare il caso all’attenzione dell’Esecutivo è la deputata agrigentina del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, che ha ufficialmente depositato un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro per lo Sport e i Giovani. L’obiettivo dell’atto ispettivo è chiedere al Governo di attivarsi con decisione affinché le prossime edizioni della prestigiosa competizione ciclistica tornino a coinvolgere in modo stabile sia la Sicilia sia le altre regioni meridionali.

Secondo la parlamentare pentastellata, tenere il Sud fuori dal percorso significa privare intere comunità di un volano economico e promozionale insostituibile. “Il Giro d’Italia non è soltanto una grande manifestazione sportiva, ma una straordinaria vetrina internazionale – sottolinea Ida Carmina –. I paesaggi, le città, i borghi e le eccellenze della Sicilia e del Mezzogiorno rappresentano scenari unici, capaci di raccontare e promuovere il nostro Paese in tutto il mondo”.

Nel testo dell’interrogazione, la deputata evidenzia come il passaggio della carovana rosa generi un indotto immediato per l’accoglienza, le imprese locali e l’immagine stessa dei territori attraversati. “Escludere questi territori – prosegue Carmina – significa privarli di un’importante occasione di visibilità, sviluppo turistico e ricadute economiche per le comunità e le imprese locali. Non chiediamo corsie preferenziali, ma attenzione e pari opportunità per territori che hanno una storia importante legata alla Corsa Rosa e che hanno tutte le caratteristiche per ospitarla”.

Da qui l’appello diretto all’esecutivo nazionale affinché apra un tavolo di confronto con RCS Sport e con chi definisce le tappe della competizione: “Il Governo si faccia promotore di un’interlocuzione con gli organizzatori affinché, già dalle prossime edizioni, il Giro torni a percorrere anche le strade del Sud e della Sicilia, valorizzandone le straordinarie potenzialità”, conclude la deputata.

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