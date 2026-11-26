La Giunta interviene a due settimane dall’8 dicembre. In attesa del contributo regionale, il Comune attinge alle proprie riserve. Il ricorso al fondo è consentito dalla legge, ma resta aperta la questione della programmazione annunciata a settembre.

Luminarie di Natale, 48.800 euro dal fondo di riserva. Dubbi su costi e organizzazione

La Giunta autorizza il prelievo in attesa del contributo regionale. Il fondo scende a 163.502 euro. Ma la relazione indica un fabbisogno di 48 mila euro. Sotto i riflettori anche le funzioni del dirigente Giovanni Mantione.

Quasi 49 mila euro dal fondo di riserva per le luminarie natalizie. Con la deliberazione n. 173 del 24 novembre, la Giunta ha autorizzato il prelievo di 48.800 euro, facendo scendere la disponibilità del fondo da 212.302,53 a 163.502,53 euro.

La somma servirà ad avviare gli allestimenti entro l’8 dicembre, in attesa dell’esito della richiesta di contributo regionale fino a 50 mila euro per il progetto “Agrigento, luci di Natale dalla Città al mare”. Secondo la relazione, attendere avrebbe potuto compromettere i tempi di realizzazione.

Perché ricorrere al fondo di riserva? Il programma natalizio era già stato oggetto di un atto di indirizzo del sindaco del 30 ottobre. Perché le risorse per un’iniziativa programmata non erano state previste nei capitoli ordinari del bilancio?

C’è inoltre una differenza da chiarire: la relazione quantifica il fabbisogno in 48 mila euro, Iva inclusa, mentre il prelievo autorizzato è di 48.800 euro. Negli atti non viene spiegato lo scarto di 800 euro.

Il ruolo di Mantione

La delibera richiama l’attenzione anche sul dirigente Giovanni Mantione: firma la proposta, la relazione istruttoria e i pareri di regolarità tecnica e contabile; partecipa alla seduta come vice segretario generale e sottoscrive l’attestazione di immediata eseguibilità. Un insieme di funzioni che si aggiunge ai diversi incarichi dirigenziali a lui attribuiti.

C’è anche un’incongruenza negli atti: l’allegato indica la relazione come redatta dal dirigente del Settore VI e ad interim del Settore I; la firma di Mantione lo qualifica invece come dirigente dei Servizi finanziari e ad interim del Settore I, mentre la proposta lo indica come dirigente del Settore IV. Un disallineamento che meriterebbe un chiarimento da parte del Comune.

Le assenze in Giunta

Alla seduta erano presenti sei componenti su nove. Assenti il sindaco Michele Sodano, la vicesindaca Maria Miccichè e l’assessore al Bilancio Raffaele Trano. A presiedere è stato Michelangelo Lo Piparo. Trano aveva comunque espresso poche ore prima il visto di conformità all’indirizzo politico sulla proposta.

La delibera è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile.

Resta da conoscere l’esito della richiesta di finanziamento regionale. Intanto, quasi 49 mila euro sono stati prelevati dal fondo di riserva per un’iniziativa natalizia programmata da settimane.

Tra cifre da chiarire, incarichi da ricostruire e indicazioni non coincidenti negli stessi atti, viene da pensare che Pirandello poteva nascere solo ad Agrigento.

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