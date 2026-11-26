Chiusura temporanea in vista per uno dei luoghi simbolo della cultura agrigentina. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento ha ufficialmente comunicato che, da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre, saranno sospese le visite alla Casa natale di Luigi Pirandello, in contrada Caos. Lo stop all’accesso del pubblico per cinque giorni si rende indispensabile per consentire alle ditte incaricate di eseguire in piena sicurezza gli interventi di posa della nuova pavimentazione architettonica.

Si tratta di lavori di riqualificazione mirati a migliorare l’estetica, la sicurezza e, più in generale, la fruibilità degli spazi esterni e di percorso destinati ai visitatori e agli studiosi che ogni anno raggiungono il sito pirandelliano. Una volta ultimati i lavori di sistemazione, la dimora del premio Nobel per la Letteratura tornerà regolarmente accessibile al pubblico con i consueti orari di apertura, offrendo un’esperienza di visita ancora più accogliente e funzionale. L’ente Parco invita pertanto cittadini, tour operator e turisti a programmare le proprie visite tenendo conto di questa breve finestra di chiusura.

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