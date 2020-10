Sicilia. Stop agli alcolici dopo le 21, e annullato il concerto di Capodanno

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando stringe ancora di più le maglie del decreto nazionale sul Covid-19, in vigore fino al 13 novembre.

Vietata la vendita di alcolici dopo le 21 da parte di tutti gli esercizi commerciali, compresi i supermercati e i distributori automatici, e niente concerti di piazza, né altre manifestazioni che prevedano assembramenti, come le Fiera dei Morti e la Fiera di Natale.

L’ordinanza sul divieto della vendita di alcolici sarà in vigore già dal prossimo fine settimana, e andrà avanti almeno per un mese. Orlando, però, guarda anche oltre il 13 novembre, e già oggi stesso ha annullato il concerto di Capodanno in piazza.