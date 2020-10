PROMOZIONE. Il Kamarat pareggia col San Vito, nel Raffadali si dimette l’allenatore

CAMMARATA. Il Kamarat resta al comando del girone A di Promozione. Nonostante il pareggio interno con l’ottimo San Vito Lo Capo, la formazione biancazzurra, allenata da Renato Maggio e Giorgio Piazza ha mantenuto la vetta.

“Abbiamo fatto bene nel primo tempo. Con tante occasioni sprecate e buone trame di gioco – ha dichiarato il vice allenatore Piazza. Palla a terra, i nostri centrocampisti imbucavano bene per gli inserimenti dei nostri esterni alti. Loro nel primo tempo non pervenuti. Poi un secondo tempo noioso. Gli ospiti pericolosi su calcio di punizione in una prima fase cercavano di addormentare la partita per portare a casa il punto. Ma nel finale di gara accorgendosi che avevamo perso idee di gioco e il pallino della partita ci hanno creduto di più. Alla fine queste partite se non le chiudi con cinismo quando ne hai occasione, rischi di perderle. Per cui, a mio parere – conclude Piazza – il bicchiere è mezzo pieno”.

Adesso si prepara la sfida della quinta giornata in trasferta a San Cataldo contro il Masterpro. Si anticipa al sabato alle 15.

E’ andata ancora male al Raffadali, che dopo 4 giornate non ha ancora vinto una partita. E si ritrova nell’ultima posizione a zero punti.

L’ultima sconfitta a Partinico ha fatto prendere al mister, Carlo Novara, la decisione di dimettersi.

“Non ci sono le condizioni per andare avanti – ha detto Novara – mi dimetto ed auguro alla società di poter trovare la giusta dimensione per ottenere gli obiettivi prefissati”.

La delusione è grande ed il presidente Giacomo Lo Mascolo non la nasconde, abituato com’era a vincere tutte le partite, lo scorso campionato, quando al timone dell’area tecnica c’era il canicattinese Luigi Bordonaro. Con Bordonaro il Raffadali è stato promosso ed era ad un passo dalla conquista della Coppa Sicilia, manifestazione poi annullata causa Covid. E a fianco dell’allenatore canicattinese c’era Novara al quale è toccato, in questo primo scorcio di campionato, il difficile compito di avviare la squadra verso la salvezza. Ma si è dovuto arrendere.