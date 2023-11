Palermo, 8 novembre – La Giunta Regionale siciliana ha approvato oggi la nuova Legge di stabilità per il periodo 2024-2026, destinando un totale di 10 milioni di euro a favore di Agrigento, proclamata Capitale Italiana della Cultura per il 2025. Tale finanziamento sarà suddiviso in 5 milioni di euro per il 2024 e altri 5 milioni per il 2025, al fine di sostenere le spese legate alle iniziative di promozione del territorio e all’organizzazione degli eventi legati a questa prestigiosa designazione.

In particolare, verrà assegnato un milione di euro nel 2024 per sostenere le iniziative connesse al riconoscimento della Sicilia come “Regione europea della gastronomia 2025”, seguito da ulteriori 2 milioni di euro previsti per il 2025. Inoltre, sono stati stanziati 330 mila euro in contributi per le attività del Museo “Falcone e Borsellino”, oltre a 280 mila euro destinati al biennio 2025-2026.

La dotazione del Furs, il Fondo unico regionale per gli spettacoli, vedrà un aumento significativo, passando da 5,3 milioni a 6,8 milioni di euro, contribuendo così al supporto delle iniziative culturali e artistiche nell’ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.