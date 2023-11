C’ È ANCORA DOMANI. L’ESORDIO DELLA CORTELLESI E L’OMAGGIO AL NEOREALISMO. Paola Cortellesi è una delle attrici più amate dagli italiani per avere dato il volto a numerosi personaggi che hanno lasciato un ricordo indelebile nella memoria di tutti. Ironica, divertente e sensuale, la Cortellesi non sbaglia mai un colpo, ed è così anche con l’ultimo film di cui, oltre a essere protagonista, è anche regista, C’è ancora domani, nelle sale dal 26 ottobre. C’ è ancora domani racconta una storia piccola piccola, molto vicina a quella personale della regista e caratterizzata da un impatto emotivo intenso che arriva dritto al cuore come un tonfo inaspettato. Siamo nel secondo dopoguerra. Delia ha 40 anni, è moglie e madre ed è divisa tra la miseria della guerra e la spinta della Liberazione. Soggiogata dalle regole opprimenti di una società patriarcale che la rende vittima di un marito violento (Valerio Mastrandrea), a sua volta sottoposto al volere del padre che convive con loro, l’unico conforto che riceve è quello dell’amica Marisa, con cui si distrae concedendosi qualche risata, lontano dalle vicissitudini familiari, nell’attesa di un domani migliore. Quella di Delia non è un’attesa passiva, non è un procrastinare statico, ma è il desiderio dolceamaro di un futuro che possa rinfrancare la tristezza quotidiana derivante dal dovere essere moglie e madre in una società di uomini. Così Delia vive con una speranza per la figlia maggiore, prossima ad un fidanzamento che potrebbe preservarla dallo stesso destino misero della madre. C’è ancora domani è un film in bianco e nero che omaggia le pellicole del Dopoguerra neorealistico e che dà voce alle donne di quel tempo che hanno contribuito a creare il futuro per quelle di oggi. Puntellato da una nota dolceamara che strizza l’occhio alle numerose cronache di violenza diffuse ogni giorno attraverso i media con intelligenza, attraverso l’ironia. C’è ancora domani è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento. Ed ecco la nuova programmazione : 📢 PROGRAMMAZIONE DEI FILM IN VISIONE PRESSO I CINEMA DI AGRIGENTO DELLA LUPOGROUP da Giovedì 09 novembre 23 📽 CINEMA MULTISALA CIAK: 🎞 ME CONTRO TE IL FILM 🕕 SOLO SABATO E DOMENICA 17:00 🎞 C’È ANCORA DOMANI 🕕 18:30/20:30/22:30 🎞 COMANDANTE 🕕 18:00 🎞 FIVE NIGHT’S AT FREDDY V.M 14 🕕 20:30/22:30 ——————————————–‐————— 📽 CINEMA CONCORDIA: 🎞 THE MARVELS 🕕 18:00/20:30/22:30 #soloalcinema #CéAncoraDomani #Comandante #cinemamultisalaciak #cinemaconcordia #fivenightsatfreddys #themarvelsmovie #cinemaagrigento #TheMarvels