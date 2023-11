Anche al Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento è stato presentato il calendario storico dell’Arma 2024. Il tema scelto per l’anno che verrà è ”I carabinieri e le comunità” e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Una presenza costante accanto alla cittadinanza, da momenti storici per il nostro Paese a quelli della vita quotidiana. Ad illustrare il calendario, il comandante provinciale, colonnello Nicola De Tullio e il tenente colonnello Vincenzo Bulla. L’operato dell’Arma ci accompagna attraverso i 12 racconti del calendario 2024 realizzati dal gruppo Pininfarina e correlati dai testi dello scrittore Massimo Gramellini. Dodici mesi che sintetizzano la vicinanza, la capacità di contatto e di ascolto, le tante attenzioni, piccole e grandi, ai bisogni delle persone, dalle città metropolitane fino ai borghi più remoti di provincia, con le quali i carabinieri corrispondono alle istanze di rassicurazione sociale proprie di ogni comunità.