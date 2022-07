“Sicilia in bolle”, anteprima al Belvedere Kainon

Un’anteprima al Belvedere Kainon di Realmonte, martedì scorso, 5 luglio, di “Sicilia in Bolle” , la manifestazione dedicata alle bollicine siciliane e non solo, che incorpora in sé anche musica e divertimento oltre a cultura, arte, natura e territorio. Degustazioni, convegni, masterclass, produttori ed appassionati di vini spumanti e frizzanti siciliani, riuniti sulla bianca scogliera della Scala dei Turchi. Organizzato da AIS, Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Agrigento , la manifestazione è finalizzata alla promozione degli spumanti e vini frizzanti siciliani. L’evento vero e proprio è in programma nel prossimo mese di settembre. La serata di ieri è stata anche l’occasione per il neo presidente regionale dell’Ais, l’agrigentino Francesco Baldacchino, per parlare degli obiettivi dell’associazione.

