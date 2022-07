Feste religiose da evangelizzare anche in Sicilia, magari partendo da Racalmuto

Feste religiose da evangelizzare anche in Sicilia, magari partendo da Agrigento e da Racalmuto. Su questo tema, Angelo Ficarra e Leonardo Sciascia in consonanza spirituale.E la rima cosa che ci sentiamo di dire è che l’Arcivescovo Angelo Ficarra e lo scrittore Leonardo Sciascia sulle feste religiose in Sicilia, sono davvero in consonanza culturale e spirituale.Una consonanza che determinò in Leonardo Sciascia un sentimento di profondo rispetto e forse quasi una qualche affinità spirituale, con il vescovo canicattinese Mons. Angelo Ficarra (1885-1959), già vescovo di Patti e promosso nella logica vaticana del tempo “promoveatur ut amoveatur” (sia promosso, perché sia rimosso) ad arcivescovo di Leontopoli di Augustamnica, un’antica diocesi egiziana, vicino al Cairo, “in partibus infidelium”. Come noto, da Leonardo Sciascia le ragioni dell’allontanamento dalla diocesi di Patti, sono state oggetto del suo saggio, – come lui dice – scritto tutto di seguito – nell’agosto 1957, subito dopo appresa la notizia dell’esautoramento del vescovo Ficarra, che sarebbe poi morto due anni dopo, il 1º giugno 1959.Il saggio di Sciascia, diventato ormai uno dei suoi scritti più famosi, porta il titolo “Dalle parti degli infedeli”.In questo saggio – (oltre a tutto il resto di notevole interesse) – si dice che la Sacra Congregazione Concistoriale del Vaticano, allora presieduta dal cardinale Piazza, aveva chiesto invano le dimissioni di mons. Ficarra, ufficialmente a causa di un testo nel quale il vescovo sottolineava gli aspetti paganeggianti della religiosità dei siciliani, attaccati agli aspetti rituali del culto. Aggiungiamo adesso che questo saggio del Ficarra col titolo “Meditazioni vagabonde”, sarebbe stato pubblicato postumo nel 1990 con il titolo di “Le devozioni materiali: Psicologia popolare e vita religiosa in Italia”, Palermo, Edizioni La Zisa. Ricordiamo ancora che “Meditazioni vagabonde” fu il titolo dato dal Ficarra a quaranta articoli pubblicati (dal n. 144 del 7 febbraio 1909 al n. 202 del 30 giugno 1914) sul “Lavoratore”, un quindicinale fondato da don Nicolò Licata, arciprete di Ribera e protagonista con Luigi Sturzo e Michele Sclafani del movimento politico-sociale cattolico siciliano, precursore del Partito Popolare Italiano.