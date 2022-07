Covid: un morto ad Agrigento, e ben 1.296 nuovi positivi

C’è una nuova vittima per Covid ad Agrigento, e registrati ben 1.296 nuovi casi positivi, a fronte di 1.944 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 110.809 (1 marzo 2020 – 5 luglio 2022). In totale i guariti sono 103.983. Gli attuali positivi sono 6.259, di cui 6.228 in isolamento domiciliare, e 31 ricoverati in ospedale. Due pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 21 al presidio ospedaliero riberese, 8 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 567 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 457.437 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 5 luglio 2022 sono 946.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 5 luglio: Agrigento 15.283 (946 attuali contagiati, 14.277 guariti e 60 deceduti); Alessandria della Rocca 534 (27 attuali contagiati, 505 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.110 (129 attuali contagiati, 1.973 guariti e 8 deceduti); Bivona 918 (57 attuali contagiati, 860 guariti e 1 deceduto); Burgio 559 (16 attuali contagiati, 540 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 336 (12 attuali contagiati, 321 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 689 (68 attuali contagiati, 615 guariti, e 6 deceduti); Camastra 557 (8 attuali contagiati, 543 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.618 (103 attuali contagiati, 1.512 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.847 (197 attuali contagiati, 2.630 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 10.477 (501 attuali contagiati, 9.918 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 2.028 (200 attuali contagiati, 1.819 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 838 (101 attuali contagiati, 731 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 837 (49 attuali contagiati, 784 guariti e 4 deceduti); Cianciana 815 (41 attuali contagiati, 768 guariti e 6 deceduti); Comitini 244 (10 attuali contagiati, e 234 guariti); Favara 10.616 (547 attuali contagiati, 10.038 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.248 (59 attuali contagiati, 1.185 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 298 (6 attuali contagiati, 291 guariti e 1 deceduto); Licata 8.204 (373 attuali contagiati, 7.789 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 383 (34 attuali contagiati, 348 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.874 (261 attuali contagiati, 2.597 guariti e 16 deceduti); Montallegro 654 (37 attuali contagiati, 609 guariti e 8 deceduti); Montevago 594 (57 attuali contagiati, 535 guariti e 2 deceduti); Naro 1.660 (149 attuali contagiati, 1.497 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 5.913 (151 attuali contagiati, 5.724 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.344 (178 attuali contagiati, 4.149 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.994 (93 attuali contagiati, 1.893 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.305 (170 attuali contagiati, 3.116 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.659 (71 attuali contagiati, 2.574 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.266 (66 attuali contagiati, 1.195 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.826 (201 attuali contagiati, 4.592 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 957 (52 attuali contagiati, 877 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 815 (28 attuali contagiati, 777 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.887 (165 attuali contagiati, 1.716 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 373 (22 attuali contagiati, 350 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 539 (59 attuali contagiati, 478 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.466 (93 attuali contagiati,1.362 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 929 (47 attuali contagiati, 879 guariti e 3 deceduti); Sciacca 9.984 (774 attuali contagiati, 9.160 guariti e 50 deceduti); Siculiana 1.481 (78 attuali contagiati, 1.396 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 300 (23 attuali contagiati, 276 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.