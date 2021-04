Un camion per cause in corso di accertamento è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini, a Caccamo nel Palermitano. Il grosso mezzo è rimasto sospeso, minacciando una palazzina, dove abitano sei famiglie.

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l’immobile. Poi sono iniziate le operazioni per rimuovere il veicolo, ed evitare gravi danni alla costruzione.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una grossa gru.