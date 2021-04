Domani la Fortitudo Agrigento sara di scena a Piacenza. A presentare la sfida il coach, Michele Catalani. “A Piacenza ci aspetta una partita difficile. La qualità e le ambizioni della squadra di coach Campanella sono conosciute, ma dovremo comunque goderci il privilegio di essere in campo con in palio il primato del girone. Piacenza è squadra profonda e molto esperta, hanno una straordinaria intensità di gioco su entrambe le metà campo, grandi accelerazioni con le guardie, ali che sanno segnare in diversi modi e giocatori interni che hanno avuto sino ad oggi un rendimento altissimo. Da parte nostra, vogliamo affrontarli a viso aperto, con il grande desiderio di giocare una grande partita contro quella che oggi è la grande favorita per vincere il campionato”.