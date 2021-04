Sicilia. Arrivate 14.750 dosi di vaccino Johnson & Johnson

All’aeroporto militare di Sigonella è arrivato lo speciale carico contenente 14.750 dosi del vaccino Johnson & Johnson. Si tratta della prima fornitura di fiale anti-Covid destinata alle strutture siciliane. Le dosi vaccinali saranno consegnate presso le farmacie ospedaliere di Giarre (3.250), Milazzo (1.850), Enna (500), Palermo (3.700), Erice Casa Santa (1.250), Siracusa (1.200), Ragusa (950), Agrigento (1.300) e Caltanissetta (750).

Poste Italiane ricorda che in Sicilia l’appuntamento con la vaccinazione è prenotabile dai cittadini rientranti nei target interessati attraverso la piattaforma web prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il numero verde 800.009.966, via SMS al numero 339.9903947, presso gli sportelli ATM Postamat e tramite i portalettere in servizio sull’Isola.