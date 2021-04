Vaccini. Ad Agrigento parte male il primo giorno dellâ€™open weekend

E’ partito male il primo giorno dell’open weekend al centro vaccinale del palacongressi del villaggio Mosè di Agrigento. Per la verità anche ieri pomeriggio si erano registrati disagi con decine e decine di persone in fila per ore in attesa di ricevere il vaccino. Ma oggi è ancora peggio: in tantissimi tra ultraottantenni e over 60 fragili si sono recati al centro per ricevere il siero Pfizer o Moderna senza prenotazione , così come previsto fino a domenica prossima 25 aprile, dall’iniziativa del governo Musumeci. A questi si unisce, poi, la fascia d’età 60-79 che, sempre senza prenotazione, può ricevere l’Astrazeneca. Il risultato? Organizzazione in tilt. Dalla Regione erano arrivate delle procedure da seguire proprio per evitare disagi: istituire tre corsie di accesso, la prima per i prenotati, la seconda per i non prenotati, la terza dedicata a coloro che, indipendentemente dalla prenotazione, sono in possesso di anamnesi precompilata dal proprio medico di base che certifichi una specifica condizione di fragilità , rientrante tra quelle elencate dalla struttura commissariale nazionale.